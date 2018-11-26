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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Giresun şehidi memleketine uğurlandı İzle

Giresun şehidi memleketine uğurlandı İzle

Törenden görüntüler

Alkollü Sürücü Saygı Duruşu Polis Memuru Cenaze Aracı Kuvvet Komutanları 

-Şehidin fotoğrafı

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’un Bulancak ilçesinde görevi başındayken şehit olan İmdat Berçin Bulancak Kaymakamlığı önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Ordu’ya uğurlandı. Bulancak Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan İmdat Berçin ve mesai arkadaşı Ferhat Canlı’ya dur ihtarına uymayan alkollü sürücü çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memurlarından 3 çocuk babası 46 yaşındaki İmdat Berçin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memuru İçin bugün Bulancak Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi.
Törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları,Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu,Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan,Bulancak Kaymakamı Hamdi Üncü,kuvvet komutanları,belediye başkanları,Kaymakamlar,protokol üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.
Şehidin cenazesi tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunulup, öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından dua okunduktan sonra Şehit İmdat Berçin’in cenazesi, omuzlarda taşınarak memleketi Ordu’ya gönderilmek üzere cenaze aracına konuldu.
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