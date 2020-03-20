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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Giresun İtfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek

Giresun İtfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek

İtfaiye çalışanları

( GİRESUN ) GİRESUN

Koronavirüs Akarca Sağlık Çalışanları Kışla 


- Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için destek kampanyasına Giresun Belediyesi İtfaiye personelide alkışlarla destek verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da destek verdiği 3 gün boyunca saat 21:00’da sağlık çalışanlarına alkış kampanyasına Giresun İtfaiyesinden de destek geldi.Sağlık personelini özverili çalışmalarından dolayı tebrik ettiklerini belirten İtfaiye ekipleri ateşle yaptıkları 112 yazısının etrafında toplanarak,sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler ve ardından 1 dakika boyunca alkışlarla desteklerini belirttiler.
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