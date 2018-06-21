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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Giresun'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç toprağa verildi

Giresun'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç toprağa verildi

Ambulans ile sağlıkçıların camiye getirilmesi

Sarılar Trafik Kazası Cenaze Namazı Gözyaşı Sağlıkçı 

-Cenazelerin mezarlığa götürülmesi
-3 genç fidanın toprağa verilmesinden detay
--arşiv-
-Kaza yerinden ve araçtan detaylar

( MUŞ -HD) MUŞ

- Giresun’un Tirebolu ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç, Muş’ta gözyaşları arasında toprağa verildi.
Ordu’dan memleketleri Muş’a gelmekte olan Ömer Ozan (24), Yunus Emre Şakar (24) ve Serkan Yalova (25) isimli gençlerin içerisinde bulunduğu 34 LJ 4687 plakalı otomobil, Tirebolu ilçesine bağlı Doğancı köyü mevkiinde kaza yapmıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden 3 gencin cenazeleri Giresun ve Tirebolu’daki hastanelere kaldırılmıştı. Gece saatlerinde aileleri tarafından alınan cenazeler, bu sabah saat 09.00 sıralarında Muş’a getirildi.
Çalıştıkları kurum olan Muş Devlet Hastanesine getirilen gençlerin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Acılı ailelerin yanı sıra gençlerin mesai arkadaşları da tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. 3 gencin cenazesi, Son Durak Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Muş Şehir Mezarlığı’nda son yolculuklarına uğurlandı.
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