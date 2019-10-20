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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Giresun'daki şiddetli yağış (2)

Giresun'daki şiddetli yağış (2)

- Kemerli köyündeki Zıva Deresi - Jandarma olay yeri inceleme ekipleri Giresun 'daki şiddetli yağış - Eynesil ilçesindeki yağış nedeniyle meydana gelen taşkın ve toprak kayması sonrası kaybolan kişinin cesedine ulaşıldıGİRESUN (AA) - Giresun 'un Eynesil ilçesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkın sonrası kaybolan kişi, ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, ilçede akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış sonucu Kemerli köyündeki Zıva Deresi taştı, bazı noktalarda da toprak kayması meydana geldi.Taşkının ardından bahçesinde tıkanan kanalı açmak için dışarı çıkan Hasan Zamba'dan (74) haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerini aradı.Kayıp ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, olay yerine sevk edildi.Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından Zamba'nın cesedi, evinin yakınında dere yatağının yanındaki çalılıkta bulundu.

Olay Yeri İnceleme Güvenlik Güçleri Şiddetli Yağış Aşırı Yağış Toprak Kayması 

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