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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Giresun’daki kazada hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Giresun’daki kazada hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

- Cenazeden detaylar

Hastane Kabristan Cenaze Namazı Siyasi Parti Direksiyon 

-- Kaza yerinde arşiv
-- Fotoğraflar

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı. Espiye ilçesi Ericek köyünün Çakıl-Karaovacık Yaylası üzerindeki Yeşilvadi Çardakgüni mevkiinde Mustafa A. yönetimindeki 28 M 9338 plakalı minibüs, dün saat 15.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada hayatını kaybeden Tülay Aşkar (45) ve oğlu Arda Aşkar (13) için Espiye ilçesi Ulucami’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kaymakam vekili Erdoğan Turan Ermiş, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Müftüsü Yavuz Koçak, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Anne ve oğlu kılınan cenaze namazının ardından Çınarlık mezarlığında yan yana toprağa verildi.
Aynı kazada yaralanan baba Celasin Aşkar ve oğlu Anıl Aşkar’ın ise hastanedeki tedavileri sürüyor. Aynı kazada hayatını kaybeden Osman Kurt ise Ericek köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
Yaşanan kazada hayatını kaybeden diğer 3 kişiden Osman ve Zekiye Yıldız çiftinin cenazesi yarın Güce ilçesi İlit köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan, 3 ay önce kaza yapan aracın sürücüsü Mustafa Ay ile evlenerek ilçeye bağlı Güzelyurt köyüne yerleşen Endonezyalı Rina Stivwati Ay’ın cenazesinin ise Endonezya’daki ailesi ile yapılacak görüşmenin ardından nerede toprağa verileceği netlik kazanacağı belirtildi.
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