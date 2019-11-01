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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Giresun'daki heyelan

Giresun'daki heyelan

Kaza yerinden ve heyelandan görüntü

İlk Müdahale Hastane Sağanak Yağış Trol 

-Araçların görüntü
-Trafik ekiplerinin görüntüsü
-detaylar

( GİRESUN )- Heyelan sonucu kapanan yol trafiğe açıldı GİRESUN

- Giresun’da etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelanda 2 araç zarar görürken 3 kişide yaralandı.Heyelan, Karadeniz Sahil Yolu Keşap tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Keşap istikametinde Giresun istikametine seyir halindeki 2 araç tünel çıkışında meydana gelen heyelanda hasar gördü.Araçlarda bulunan Rıdvan Yılmaz, Metehan Küçükay ve Rahmi Altun yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yol tek taraflı olarak kontrollü şekilde trafiğe açıldı.
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