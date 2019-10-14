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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Giresun’daki fabrika yangını kontrol altına alındı Video

Giresun’daki fabrika yangını kontrol altına alındı Video

Vatandaş görüntüsü cep telefonu

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-Olay yerinden aktüel görüntüler
-İtfaiye çalışması

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında yangın Giresun Belediyesi ve Bulancak Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. İç fındıkların olduğu silolarda çıkan yangın fındık kabukların olduğu bölüme ulaşmadan söndürüldü. Yangının çıktığı saatte çalışan bulunmayan fabrika içinde ve dışında soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış sebebi ise araştırıyor.
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