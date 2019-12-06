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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Giresun’da yemekten zehirlenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Giresun’da yemekten zehirlenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı

HASTANEYE GELEN ÖĞRENCİLER

Mide Bulantısı Hastane Karın Ağrısı Öğrenciler 

-SEVK EDİLEN ÖĞRENCİLER VE AMBULANSLAR
-VELİLER RÖPORTAJ

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek Köyünde bulunana okulda yedikleri yemekten zehirlenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, öğle yemeğinden sonra şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı şikayeti ile okul yönetimine başvuran öğrenciler ambulanslar ile Espiye Devlet Hastanesine getirildi.
İlk müdahaleleri yapılan 20 öğrenciden 10'u ambulanslar ile Giresun Üniversitesi A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer öğrencilerin tedavileri ise ilçe hastanesinde sürüyor.
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