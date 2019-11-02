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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Giresun’da yaylalar beyaza büründü İzle

Giresun’da yaylalar beyaza büründü İzle

Yaylalardan kar görüntüsü

Hava Sıcaklıkları Karahisar Kar Yağışı 

-Detaylar

( GİRESUN ) GİRESUN

- Doğu Karadeniz’de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yüksek kesimlerde dün gece başlayan kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen Doğu Karadeniz yaylaları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Giresun’un yüksek kesimlerinde gece başlayan kar, gece boyunca bin rakım altında ise yağmur olarak devam etti. Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas’a ulaşımın sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne de mevsimin ilk karı yağdı. Yağan kar sonrası herhangi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.
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