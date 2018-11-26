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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Giresun'da sarhoş sürücünün çarptığı polis Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Giresun'da sarhoş sürücünün çarptığı polis Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Naaşın taşınması ve eve götürülmesi

İlk Müdahale Alkollü Sürücü Cenaze Namazı Şehit Polis Sağlık Ekipleri 

-Evden ve çevreden detaylar
-Cenaze alanında yakınlarının tabuta sarılması
-Aileden çocuklarından ve şehidin eşinden detay
-Cenaze namazı kılınması ve helallik alma
-Cenazenin taşınması
-Polisin fotoğrafı

( ORDU ) ORDU

- Giresun’da uygulama yaptıkları esnada alkollü sürücünün kendilerine çarpması sonucu şehit olan polis memuru İmdat Berçin, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı. Giresun'un Bulancak ilçesi Pazarsuyu Büyük Liman mevkisinde uygulama yapmakta olan polislerin ‘dur’ ihtarına uymayan E.K. yönetimindeki 34 YP 4968 plakalı otomobil, uygulama noktasındaki 2 polise çarparak hakimiyetini kaybetti ve yolun karşısına geçti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan polislerden Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli İmdat Berçin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Polis Memuru Berçin için Bulancak’ta tören düzenlendi.
Şehit polis memurunun naaşı, düzenlenen törenin ardından helallik alınmak üzere Ordu’nun Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi’ndeki evine getirildi.
Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı burada aile, dost ve komşularından helallik alınmasının ardından Ulubey ilçesine getirildi.
Cenaze töreninde şehidin annesi, çocukları ve eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Evli ve 3 çocuk babası 46 yaşındaki şehit polis memuru, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Yenisayaca Mahallesi’nde toprağa verildi.
Cenaze törenine, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekinta?, meslektaşları, askeri erkanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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