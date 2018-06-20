Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Giresun’da sağanak yağış sonrası hastaneyi su bastı

Giresun’da sağanak yağış sonrası hastaneyi su bastı

- Yağmurdan zarar gören yollar

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Su Baskını Devlet Hastanesi Karahisar 

-- Vatandaşlar detay (Cep)
-- Hastane önü detay

( GİRESUN )- Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası caddeler göle döndü GİRESUN

- Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçe Devlet Hastanesi'nde su baskını meydana gelirken, dereye dönen caddelerde, vatandaşlar dükkanlarına su girmemesi için çaba gösterdi. Sağanak yağmurla yağan dolu nedeniyle ilçenin önemli geçim kaynaklarından olan dut ağaçları da büyük zarar gördü. Şebinkarahisar ilçesinde öğleden sonra etkili olan ve 30 dakika boyunca sağanak şeklinde yağan yağmur, kent merkezinde su baskınlarına yol açtı. Giriş katlarda bulunan bazı iş yerlerini su basarken, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi de sağanak yağmurdan etkilendi. Giriş katı yağmur sularıyla dolan devlet hastanesinde, su tahliye işlemi de hastane personeli ve doktorlar tarafından yapıldı. Birçok cihazın ise zarar gördüğü öğrenildi. Öte yandan, yağmur sonrasında ilçenin en işlek caddesi olan Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte iş yeri sahipleri de suyun dükkanlarına girmemesi için dükkanlarının önünde adeta nöbet tuttu. (AY-SO-Y)
İlgili Foto Galeriler
Mardin'de PatlamaMardin'de Patlama
Bu Acıya Yürek DayanmazBu Acıya Yürek Dayanmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı