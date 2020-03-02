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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Giresun’da otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Giresun’da otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

OLAY YERİ

İlk Müdahale Bild 

-ARAÇTA SIKIŞANLAR

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’da ters yöne giren otomobil TIR'la çarpıştı. Otomobilde bulunan iki kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle sıkışan sürücü ve yanındaki bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılabildi. Giresun’un Görele ilçesi Soğuksu Mahallesi Karadeniz Sahil Yolunda ters şeride giren Coşkun Taşçı’nın kullandığı 28 AAJ 444 plakalı araç trafikte bir süre hızlı bir şekilde ilerledikten sonra, Hüseyin Çilingir’in kullandığı 55 BDB 15 Plakalı TIR’la kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Coşkun Taşçı ve aynı araçta bulunan Ahmet Keskin ağır yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar Görele Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldıktan sonra olay yerinde 112 Acil Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı. TIR sürücüsü Hüseyin Çilingir kazayı yara almadan atlatırken, kazayla ilgili sinceleme başlatıldı.
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