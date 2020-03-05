Giresun’da ormanlık alan alev alev yandı

-itfaiye gelişi



( GİRESUN ) GİRESUN



- Giresun’da akşam saatlerinde meydana gelen yangın paniğe yol açtı. Evlere yakın bir mevkide meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Giresun’un Görele ilçesinin Bahçelievler mahallesi Hebilli mevkisinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evlere yakın bir mesafede çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken, Görele itfaiyesine bağlı ekipler hemen olay yerine intikal ederek çıkan yangına müdahale ettiler. Ormanlık alanda meydana gelen yangının etrafta bulunan fındık bahçelerine sirayet ettiği belirtilirken çıkan yangında yaklaşık 1 dönümlük arazinin küle döndüğü bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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