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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Giresun’da orman yangını

Giresun’da orman yangını

Alevlerden görüntüler

Sosyal Medya Ormanlı Orman Yangını Yangına Müdahale Trol 

-Ormanlık alan detay

( GİRESUN )- Giresun merkeze bağlı Alınca Köyü ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor. GİRESUN

- Giresun merkez ilçeye bağlı Alınca köyünde 22:00 sularında orman lık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Alınca köyü ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını meydana geldi. Yangın rüzgar ile birlikte şiddetini artırarak geniş bir alana yayıldı. Yangını haber alan Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması ve söndürülmesi için müdahale çalışmalarına başladı.
Giresun Belediyesi İtfaiyesi yangınla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; “Saat 22.00 sularında Alınca Köyü ormanlık alanında çıkan yangına ekiplerimiz tarafından 4 araç ile müdahale edilmektedir. Yangının evlere sıçramasını da önlemek amacıyla ekiplerimizin 4 koldan yangına müdahale etmektedir. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmekte olup, her hangi bir can kaybı bulunmamaktadır.” Öte yandan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
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