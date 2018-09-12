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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Giresun'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5 ölü, 11 yaralı Haberi

Giresun'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5 ölü, 11 yaralı Haberi

- Olay yeri - Vatandaş röportajıGİRESUN (AA) - Giresun 'da yayladan dönenleri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Espiye ilçesi Ericek köyünde, Karaovacık Yaylası'ndan dönenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı.Kazada 5 kişi öldü, minibüs içerisindeki 11 kişi yaralandı.Olay yerine 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.AFAD ekipleri, kayıp ihtimaline karşı minibüsün yuvarlandığı yerde arama çalışması yaptı. Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da saat 10.00 sıralarında Espiye Ericek köyü Kökdiken Mahallesi mevkisinde 28 YG 193 plakalı minibüsün virajı alamayarak dere yatağına yuvarlandığı belirtildi.Açıklamada, minibüste 17 yolcunun bulunduğu aktarılarak şu ifadeler kullanıldı:"Minibüste bulunan 17 yolcudan 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerimizde devam etmektedir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

İlk Müdahale Başsağlığı Jandarma Yazılı Açıklama Dere Yatağı 

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