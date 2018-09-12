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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Giresun’da minibüs şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 8 yaralı

Giresun’da minibüs şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 8 yaralı

Olay yerinden fotoğraflar

( GİRESUN ) GİRESUN

Trafik Kazası Direksiyon 


- Giresun’un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralı sayısı artıyor. Kazada ilk belirlemelere göre ölü sayısı 3'e, yaralı sayısı da 8'e yükseldi. Edinilen bilgilere göre, Aykut Tok idaresindeki minibüs ilçenin Karaovacık Yaylası'ndan dönüşte Ericek köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 8 kişi de yaralandı. Yaralı ve ölü sayısının artmasından endişe edilirken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
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