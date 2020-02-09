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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Giresun'da kar yağışı etkili oluyor

Giresun'da kar yağışı etkili oluyor

- Giresun yazısı detay

Deniz Kıyısı Karlı Hava Alabalık Yağan Kar Yağışı 

-- Karın etkili olduğu anlardan detaylar
-- Kar ve çocuklar detay
-- Atatürk meydanında karlı havada dolaşan insanlardan detay
-- Kar yağışı altında dalgalanan Türk bayrağı
-- Gazi Caddesindeki kalabalıktan detaylar
-- Kar altında yiyecek arayan güvercinler

( GİRESUN ) GİRESUN

- Türkiye’nin büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Doğu Karadeniz kıyısında da etkisini arttırarak sürdürüyor. Giresun’da 4 yıl aradan sonra yağan kar şehir merkezinde yer yer 30 santimetrenin üzerine çıktı. Yağan kara rağmen sokakların doluluğu ise dikkat çekti. Kartpostallık görüntülerde ortaya çıkartan karın en fazla tadını ise çocuklar çıkardı. (RY-ÖS-Y)
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