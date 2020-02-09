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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Giresun’da hortum korkuttu Haberi

Giresun’da hortum korkuttu Haberi

-HORTUM GÖRÜNTÜSÜ

( GİRESUN ) - GİRESUN

Kamera Uttu Cep Telefonu Kar Yağışı 


- Giresun’un Eynesil ilçesinde denizde kıyıya yakın bir noktada oluşan hortum, paniğe neden oldu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Giresun'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kıyıya yakın bir noktada hortum oluştu. Kıyıya yaklaşık 200 metre kadar yaklaşan hortum, 5 dakika sürdü. Paniğe neden olan hortum, ilçenin farklı noktalarından vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kameralarıyla görüntülendi. (FB-ÖS-Y)
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