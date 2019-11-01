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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Giresun’da heyelan kazaya neden oldu: 3 yaralı Haberi

Giresun’da heyelan kazaya neden oldu: 3 yaralı Haberi

Kaza yerinden ve heyelandan görüntü

-Araçların görüntü
-Trafik ekiplerinin görüntüsü
-detaylar

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’da heyelanın sebep olduğu kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Giresun'un Keşap Tüneli mevkiinde Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Giresun istikametine gitmekte olan bir aracın Karadeniz Sahil Yolu Keşap Tüneli mevkiinde geçişi sırasında heyelan meydana geldi. Heyelandan kaçmaya çalışan araç kaza yaptı. Araca arkadan gelen başka bir araç daha çarparken, kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yaralılar Giresun Özel Ada Hastanesi ve İlhan Özdemir Eğitim ve Arştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Karadeniz Sahil Yolu ise tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
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