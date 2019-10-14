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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Giresun’da fındık fabrikasında yangın çıktı Video

Giresun’da fındık fabrikasında yangın çıktı Video

Yangın yeri detaylar

Fabrika İtfaiye Aracı Gesi 

-Söndürme çalışmaları

( GİRESUN )- Fabrikada çıkan yangına 10 itfaiye aracı müdahale ediyor GİRESUN

- Giresun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında yangın çıktı. İç fındıkların bulunduğu bölümde çıkan yangına 10 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor. Hafta sonu olması dolayısıyla fabrikada çalışan bulunmadığı öğrenildi.
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