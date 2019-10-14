Giresun’da fındık fabrikasında yangın çıktı Video

( GİRESUN )- Fabrikada çıkan yangına 10 itfaiye aracı müdahale ediyor GİRESUN
- Giresun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında yangın çıktı. İç fındıkların bulunduğu bölümde çıkan yangına 10 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor. Hafta sonu olması dolayısıyla fabrikada çalışan bulunmadığı öğrenildi.
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