Giresun’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı



- Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü 1 kişi ise ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Karadeniz sahil yolu Giresun-Trabzon istikameti Tirebolu ilçesine bağlı Doğancı Köyü mevkiinde meydana geldi. 34 LJ 4687 plakalı otomobil sürücüsünün Yılgın köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan araç su menfezine çarparak durabildi. Kazada, sürücü Ömer Ozan (24), Mustafa Aksoy (23), Yunus Emre Şakar (24) ve Serkan Yalovalı (25) yaralanarak Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Espiye Devlet ve Tirebolu’ Devlet hastanelerine kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü Ömer Ozan, Serkan Yalovalı ve Yunus Emre Şakar doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yaralı Mustafa Aksoy’un ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

