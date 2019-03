Giresun'da emniyetten fuhuş operasyonu

- Giresun merkezli Trabzon ve Ordu illeri ile bağlantılı düzenlenen Eskort Operasyonu'nda gözaltına alınan 6’sı kadın 10 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 3 aylık titiz çalışması sonucu teknik takibine takılan ve 42 kişinin tanık olarak ifadesine başvurulduğu ‘eskort’ diye tabi edilen fuhuş çetesine yönelik Giresun merkezli 2 ilde 8 ayrı adrese eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi.

“Polis adım adım takip etti” Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler 3 ay boyunca şüphelileri adım adım izledi. Yapılan dinlemelerde müşterileri ile şifre dahi kullanmadan alenen fuhuş konusunda pazarlık yapan kadınlar ise dikkat çekti. Yapılan teknik ve fiziki takibi sonucu düzenlenen şafak operasyonu ile T.B. simli şüpheli Trabzon ilinde, A.Ş. isimli şüpheli Ordu ilinde, B.Y, Ç.A, C.K, B.G, A.D ve A.Y. isimli şüpheliler Giresun il merkezinde, N.S.Y isimli şüpheli ise Piraziz ilçesinde, F. Y. isimli şüpheli Bulancak ilçesinde gözaltına alındı. “Fuhuşa Teşvik edilmesi, Aracılıkta Bulunulması, Fuhuş Yapılmasının Kolaylaştırılması, Fuhuş Amacıyla Yer Temin Edilmesi“ suçlarından gözaltına alınan 10 şüpheliden 9’u emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıkta alınan ifadelerin ardından N.S.Y, Ç.A, C.K ve A.Y. serbest bırakılırken, T.B, A.Ş, F.Y ve A.D adli kontrol talebiyle çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldılar. Şüphelilerden B.Y ve B.G ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan iki şüpheliden B.G serbest bırakılırken, B.Y ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (RY-ÖS-Y)