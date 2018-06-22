Giresun'da denizde kadın cesedi bulundu Video

- - Erikliman Mahallesi Erikliman mevkisi - Olay yerinden görüntüler - Arama çalışmalarından detaylarGİRESUN (AA) - Giresun 'da, denizde kadın cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Erikliman Mahallesi Erikliman mevkisinde bir kişinin suyun içinde hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan cesedin, 18 - 20 yaşlarında bir kadına ait olduğu belirlendi.Ceset, Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.