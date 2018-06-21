Giresun’da deniz üzerinde bir kadın cesedi bulundu

--Cesedin bulunduğu alandan detay

--Ambulans detay

--Polisler detay

--Cesedin ambulansa alınışı detay



( GİRESUN ) GİRESUN



- Giresun’un sahilinde bir kadın cesedi bulundu. Edinilen bilgilere göre, Giresun merkez Erikliman mahallesi sahilinde cesedi gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, cesedi sudan çıkartmasının ardından ilk inceleme yapıldı. Yapılan incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan ceset detaylı otopsi yapılmak üzere Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede cesedin 20 yaşında Giresun doğumlu G. K olduğu tespit edildi. Polis cesedin bulunduğu alanda inceleme yaparak olayla ilgili soruşturma başlattı.

