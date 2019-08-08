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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Giresun’da bir kişinin öldüğü dehşet kaza kamerada Haberi

Giresun’da bir kişinin öldüğü dehşet kaza kamerada Haberi

- Kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri

Hastane Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası Ticari Araç 

-- Olay yeri görüntüleri

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’da geçtiğimiz hafta bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Edinilen bilgilere göre kaza, Giresun-Dereli karayolu Aksu mevkiinde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Hüseyin Yılmaz idaresindeki hafif ticari araç Hüseyin Kumaş, yönetimindeki kamyon ile kafa kafaya çarpmış kazada Hüseyin Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yılmaz’ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Dereli istikametinden Giresun istikametine gelmekte olan Hüseyin Yılmaz idaresindeki hafif ticari araç Hüseyin Kumaş idaresindeki kamyon ile kafa kafaya çarpıştığı an yansıyor. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan Hüseyin Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
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