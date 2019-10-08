Girdikleri evden çocukların kumbaralarını çalan 3 hırsız yakalandı

-- Şahısların asayişten çıkarılmaları

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( KOCAELİ ) -- Kucağındaki 2 aylık bebeğiyle adliyeye sevk edildi KOCAELİ



- Kocaeli’de İzmit ilçesinde girdikleri evden ziynet eşyası ve çocuklara ait kumbarayı çalan 3 hırsız, polis ekiplerince yakalandı. Karakola kucağında bebeği ile getirilen adliyeye sevk edilen hırsızlardan 1'i tutuklanırken 2'si serbest bırakıldı. Olay 23 Ağustos günü İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde komşusuna misafirliğe giden bir aile geri döndüğünde eve hırsız girdiğini 2 çeyrek ve 1 cumhuriyet altını ile çocuklara ait para dolu kumbaranın çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından 2’si kadın 3 kişinin kimliğini tespit etti. Şüpheliler suç makinesi çıktı Tespit sonrası harekete geçen ekipler, şahısların içinde olduğu aracın Sakarya’dan Kocaeli’ne geldiği sırada TEM Otoyolu üzerinde durdurdu. Araçtan indirilen F.G.(39), P.U.(27) ve 2 aylık bebeği bulunan S.U.(21) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahısların haklarında yapılan incelemede daha önce benzer suçlardan Kocaeli’de gözaltına alındıkları, erkek olan F.G.’nin benzer suçlardan 5, kucağında bebek olan S.U.’nun 31, P.U.’nun ise 6 suç kaydı olduğu belirlendi. Kucağında bebeğiyle adliyeye sevk edildi Emniyetteki işlemleri sonrasında 2 aylık bebeği olan şüphelinin de aralarında olduğu 3 şahıs Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şüphelilerden P.U. tutuklanırken diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hırsızlar sokakta keşfi böyle yaptı Öte yandan şahısların hırsızlık yaptıkları sokakta dana önceden gelip keşif yapma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 2 kadın şüpheli, sokak arasında gezerek boş evleri belirledikten sonra gözden kayboluyor. (GY-

