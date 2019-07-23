Girdiği tuvalet borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı Haberi

-kedinin çıkması



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas'ta girdiği tuvalet borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı. Kedi kurtarma operasyonu Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Şemsi Sivasi Yurdu'nun güvenlik kulübesinde gerçekleşti. Görevliler tarafından tuvaletten kedi sesleri geldiği fark edildi. Kulübede arama yapan görevliler kedi sesinin tuvalet borusundan geldiğini tespit etti. Mahsur kalan kediyi kurtarmak için itfaiyeden yadım istendi. İtfaiye ekipleri tuvalet borusuna sıkışan kedi yavrusunu, boruyu kaplayan duvarı kırarak kurtardı. Kurtarılan ve aç olduğu anlaşılan kedi karnı doyurulduktan sonra uzaklaştı.

