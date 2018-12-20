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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Giray Bulak: 'Sıkıntılarımız devam ediyor'

Giray Bulak: 'Sıkıntılarımız devam ediyor'

Giray Bulak'ın açıklamaları

Yağmurlu Beraberlik Basın Toplantısı Toplantı Serzeniş 

-Ümit Arslan'ın açıklamaları

- Giray Bulak: "Sıkıntılarımız devam ediyor"- Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak:- "Boks maçına giden vekilleri kendi içimizde de görmek istiyoruz"- Balıkesirspor Yöneticisi Ümit Arslan:- "Birlik beraberlik yok" BALIKESİR

- Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, kulüp tesislerinde haftalık basın toplantısını düzenledi.
Maddi sıkıntıların devam ettiğini vurgulayan Giray Bulak, geçen haftadan bu yana herhangi bir girişim olmadığını da belirtti.
Giray Bulak, “Boks maçlarında gördüğümüz milletvekillerini kendi içimizde de görmek istiyoruz” diyerek serzenişte bulundu. Devre arası için kaygı ve kuşkuları olduğunu söyleyen Bulak, “Geçen hafta anlattığım sorunlar devam ediyor. Hiçbir şekilde gelişme olmadı. Şehir sorunlarımıza duyarsız, şehrin yöneticileri sorunlarımıza duyarsız. Boks maçında gördüğümüz bürokratları kendi içimizde göremiyoruz. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu benim vazifem değil ama ben çocuklarım adına bunu söylemek istiyorum. Devreye gireceğiz. Bu çocuklar evlerine, ülkelerine gidecekler. Belli bir süre sonra da Antalya'da toplanacağız. Kaygım ve kuşkularım var” diye konuştu.
Devrenin son maçında Hatayspor’a konuk olacaklarını hatırlatan Bulak, “1 ay önce yaptığımız toplantıda çok zor 8 maçın bizleri beklediğini söylemiştim ve o maçlardan sadece biri kaldı. Dolayısıyla baskılı ve zorlu süreci geride bırakmaya çalışıyoruz. Hep yağmurlu havalarda, ağır sahalarda oynadık. Hatay'daki mücadelede de ağır sahalar bizi bekliyor ancak burasının zemini de kötü. İnşallah bir zorluk yaşamayız. Bütün temennimiz bu. Devrenin son maçı. İstim üzerinde olduğumuz bir dönem. İyi takımız ve iyi maçlar oynuyoruz” açıklamasında bulundu. Arslan: "Balıkesirspor hepimizin" Balıkesirspor Yöneticisi Ümit Arslan ise, siyasi belirsizlikten dolayı birlik ve beraberliği sağlayamadıklarına dikkat çekerek, “1. Lig takımlarına baktığımızda tüm takımların formalarının arkasında reklam var. Ama Balıkesir'de reklam veren 1 tane firma çıkmadı. Bizler gerçekli çalışmaları, girişimleri yaptık. Balıkesir'de şu anda bir kopukluk var. Birlik ve beraberlik sağlanamadı. Balıkesirspor hiçbir zaman sahipsiz kalmadı ve kalmayacak. Ben buradan siyasilere ve iş adamlarına sesleniyorum. Balıkesirspor hepimizin” dedi.

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