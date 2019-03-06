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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gidemedikleri yoldan geri dönüş yapıp, trafiği tehlikeye soktular

Gidemedikleri yoldan geri dönüş yapıp, trafiği tehlikeye soktular

araçların tehlikeli dönüşü

Tehlikeli Yolculuk 

-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece yan yolda yoğunluğun olduğunu gören bazı sürücüler yasak olmasına rağmen geri dönüş yaptı. Trafiği tehlikeye düşüren bu olay diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. Küçükçekmece'den Beylükdüzü istikametine doğru akşam saatlerinde oluşan trafik yan yolda sıkışmaya neden oldu. Yan yola giren bazı sürücüler ise yoğunluğu yola girdikten sonra fark edince yaptıkları akıllara durgunluk verdi. Sürücüler, girdikleri yoldan çıkmak için başka sürücüleri düşünmeden geri vites yaparak yoldan döndü. Bu durum karşısında diğer sürücüler ise tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülere diğer sürücüler "Bu olay her akşam yaşanıyor, buna acil çözüm bulunması gerekiyor" yorumlarını yaptı. Diğer sürücüler, tehlikeli yolculuk yapan sürücülerin engellenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. (VB- ÖY-
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