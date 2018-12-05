Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gıda zehirlenmesi şüphesi - YYÜ Rektörü Battal - VAN Haberi

Gıda zehirlenmesi şüphesi - YYÜ Rektörü Battal - VAN Haberi



: - Yemekhanede yemek alan öğrenciler - Yemekhanede yemek yiyen öğrenciler - YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ile röportaj Van 'daki gıda zehirlenmesi şüphesi - YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal: - "Üniversite yemekhanesinde 12 numune üzerinde çalıştık. İki numunenin doğrulanması ihtiyacı vardı. Bunlar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Oradan gelecek sonuçlara göre adım atacağız"VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) 337 öğrencisinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması olayıyla ilgili kurulan komisyon çalışmalarını sürdürüyor.YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşanmasının hemen ardından gerekli tüm önemleri aldıklarını, zehirlenmeye yol açan tüm etkenlerin ortaya çıkarılması için de bir komisyon kurduklarını söyledi.

Konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını anlatan Battal, "Kamuoyunu adım adım bilgilendirdik. İlk olarak sadece öğrencilerle ilgili zehirlenme bilgisi gelmişti ama daha sonra gördük ki idari ve akademik personelden de zehirlenmeler olmuş. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleriyle incelemelerimizi devam ettiriyoruz." dedi.
Zehirlenmenin yaşandığı gün hem üniversite hem de Kredi Yurtlar Kurumu yemekhanesinde tüketilen gıdalardan örnekler aldıklarını anlatan Battal, şöyle devam etti:"Resmi yazı birkaç gün içerisinde elimize geçer. Üniversite yemekhanesinde 12 numune üzerinde çalıştık. İki numunenin doğrulanması ihtiyacı vardı. Bunlar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Oradan gelecek sonuçlara göre adım atacağız. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Gereken işlemleri yapacağız. Bunun yanında yemeklerin sevk ve idaresini ve yemek çeşitliliğini inceleyecek bir komisyon daha oluşturduk. Bunlar yemekleri sürekli öğrenci yemekhanesinde yiyecek. Öğrencilerin talep ve şikayetlerine anında cevap verecek."YYÜ Senatosu'nun, "Öğrenci yemekhanesinde her gün bir senato üyesinin öğrencilerle yemek yemesi" yönünde aldığı karar doğrultusunda senato üyeleri yemekhaneye gelerek öğrencilere eşlik ediyor.Geçen hafta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 337 üniversite öğrencisi, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Ayetler Gıda Zehirlenmesi Hastane Öğrenciler Üniversite Öğrencisi 

İlgili Foto Galeriler
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı