Gıda zehirlenmesi şüphesi - KİLİS

- Kilis 'te gıda zehirlenmesi şüphesi - Elbeyli'de 21 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı - Kilis Devlet Hastanesi'nden detay Kilis 'te gıda zehirlenmesi şüphesi - Elbeyli ilçesinde 21 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındıKİLİS (AA) - Kilis 'in Elbeyli ilçesinde 21 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Alahan köyü Salhan mezrasında yaşayan Dağlıca ailesi, komşu köyden gelen misafirleriyle gözleme yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Elbeyli Devlet Hastanesine başvurdu.Tetkiklerde gıda zehirlenmesi tanısı konulan 21 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine sevk edildi.Tedavi altında alınan köylülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.