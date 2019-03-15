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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Gıda zehirlenmesi şüphesi - KAHRAMANMARAŞ

Gıda zehirlenmesi şüphesi - KAHRAMANMARAŞ

- Hastanede öğrencilerden detay - Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Bayram Öz ile Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen'in hastane yetkililerinden bilgi alması - Vali Yardımcısı Bayram Öz'ün açıklaması Kahramanmaraş 'ta gıda zehirlenmesi şüphesi - Bir lokantada tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 20 lise öğrencisi, hastanede tedavi altına alındı - Vali Yardımcısı Bayram Öz: - "Çocukların durumu şimdilik iyi, 1 - 2 saat içinde taburcu olmalarını bekliyoruz. Tedavi boyutuyla ilgileniyoruz. Öbür boyutuyla da emniyet ilgileniyor"KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta bir iş yerinde tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 20 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.İddiaya göre, merkez Onikişubat ilçesindeki Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bir lokantada tavuk döner yedi.Yemeğin ardından derse dönen öğrencilerin rahatsızlanması üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Rahatsızlanan 17 öğrenci Necip Fazıl Şehir Hastanesine, 3 öğrenci ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan, Vali Yardımcısı Bayram Öz ve Onikişubat Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Necip Fazıl Şehir Hastanesine öğrencilerin sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.Öz, burada gazetecilere, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Dışarıdan, bir lokantadan yemek almışlar. Muhtemelen zehirlenmişler. Çocukların durumu şimdilik iyi, 1 - 2 saat içinde taburcu olmalarını bekliyoruz. Tedavi boyutuyla ilgileniyoruz. Öbür boyutuyla da emniyet ilgileniyor." dedi.

Gıda Zehirlenmesi Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Tavuk Döner Sağlık Ekipleri 

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