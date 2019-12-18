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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gıda zehirlenmesi şüphesi - İSTANBUL

Gıda zehirlenmesi şüphesi - İSTANBUL

- Hastane önünden genel görüntüler - Müdahale edilen bir öğrenci ile röportaj - Veli ile röportaj İstanbul 'da gıda zehirlenmesi şüphesi - Esenyurt'taki bir ortaokulda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bazı öğrenciler tedavi sonrasında taburcu edildiİSTANBUL (AA) - Esenyurt'taki bir ortaokulda bazı öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Tevfikbey Ortaokulu öğrencileri, evlerinden getirdikleri yiyecek ve içeceklerle Yerli Malı Haftası etkinliği gerçekleştirdi.Programdan sonra bazı öğrencilerin rahatsızlanması üzerine okul yönetimi sağlık ekiplerine haber verdi.Öğrenciler, ilk müdahalenin ardından Avcılar Murat Kölük ile Esenyurt devlet hastanelerine kaldırıldı.Yaklaşık 10 öğrencinin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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