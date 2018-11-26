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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gıda zehirlenmesi şüphesi - DÜZCE

Gıda zehirlenmesi şüphesi - DÜZCE

- Genel ve detay görüntüler - Röportajlar Düzce 'de gıda zehirlenmesi şüphesi - Kentteki bir ortaokulda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla alınan pastadan yedikten sonra rahatsızlanan 7 öğrenci, hastaneye kaldırıldıDÜZCE (AA) - Düzce 'deki bir ortaokulda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla alınan pastadan yedikten sonra rahatsızlanan 7 öğrenci, tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Karaca Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü kutlamak için marketten pasta aldı.Pastadan yiyen öğrencilerde bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti görüldü.
Öğretmenlerin durumu bildirmesi üzerine okula sağlık ekipleri gönderildi.Hastaneye kaldırılan 7 öğrencinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Mide Bulantısı Gıda Zehirlenmesi Öğretmenler Sağlık Ekipleri Baş Dönmesi 

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