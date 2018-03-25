Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Suruç’ta

-çarşıda esnafı ziyaret etmesi



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine geldi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine geldi. Öğle saatlerinde uçakla Gap Havalimanına gelen Bakan Fakıbaba, kara yoluyla Suruç ilçesine geçti. Ziyaret sırasında Bakan Fakıbaba’ya Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve İbrahim Halil Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve bazı bürokratlar eşlik etti. İl ziyaretini İlçe kaymakamlığına gerçekleştiren Bakan Fakıbaba, Kaymakam Vekili Tarık Açıkgöz'den Suruç hakkında brifing aldı. Bakan Fakıbaba, Suruç'un aldığı yatırımların memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Kaymakamlıkta bir süre daha devam eden görüşmenin ardından Bakan Fakıbaba ve beraberindeki heyet Cumhuriyet meydanındaki esnafı ziyaret etti. Suruçlu vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Fakıbaba, daha sonra Suruç Belediyesi konferans salonunda muhtarlarla yapılacak olan toplantıya geçti.

