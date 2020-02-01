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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Gıda malzemesi yüklü park halindeki tır alev alev yandı Haberi

Gıda malzemesi yüklü park halindeki tır alev alev yandı Haberi

Alev alev yanan tır görüntüsü

Polis Bild Patlama Sesi Amatör Yangına Müdahale 

-Başka bir amatör görüntüdeki yangın
-Tır’ın yanmış halenden detay görüntüler
-Görgü tanığı ile röp
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da gıda malzemesi yüklü Tır park halinde iken alev alev yandı. Tır içerisinde bulunan şoför yangında hafif şekilde yaralandı. Olay, Atatürk Bulvarı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi karşısındaki toptan gıda satıcısının önünde meydana geldi. Hilmi Coşkun yönetimindeki 01 ACN 228 plakalı gıda ve temel ihtiyaç malzemesi yüklü Tır Adana’dan Adıyaman’a geldi. Sabaha karşı Adıyaman’a gelen ve toptan gıda satışı yapılan iş yerinin açılmasını bekleyen sürücü Tır’ı park etti. Sürücü Tır içerisinde iken, elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin edilen yangın biranda büyüdü. Kendisini dışarı güçlükle atan sürücünün ellerinde hafif yanık meydana geldi. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangında Tır ve dorsesi ve içindeki malzemeler yandı. Ayrıca, yangın esnasında Tır’ın yanında bulunan bir otomobil zarar gördü. Yangında büyük maddi hasar meydana geldi. Görgü tanığı Murat Adıyahşi, patlama sesiyle uyandıklarını belirterek, kendi arabasını kurtardığını, kendi arabasında hasar oluştuğunu söyledi.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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