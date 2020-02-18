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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Gezi Parkı davası başladı İzle

Gezi Parkı davası başladı İzle

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Duruşma Salonu Duruşma Savcısı Yakalama Kararı Tutuklu Sanık Avcılık 


- Gezi Parkı olaylarına ilişkin 1’i tutuklu 6’sı firari 16 sanığın yargılandığı davanın 7’nci celsesi görülmeye başlandı. Sanıkların, duruşma savcısının celse arasında açıkladığı esas hakkındaki görüşüne karşı savunma yapacak. Savunmaların ardından davanın karara bağlanması bekleniyor. Gezi Parkı olaylarına ilişkin tutuklu sanık Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ile tutuksuz sanıklar Ali Hakan Altınay, Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Mehmet Ali Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin hakkında açılan davanın 7’nci celsesi görülmeye başlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülecek duruşmada, sanıklar duruşma savcısının celse arasında açıkladığı esas hakkındaki görüşüne karşı savunma yapacak. Duruşma savcısı celse arasında açıkladığı mütalaasında tutuklu sanık Osman Kavala, tutuksuz sanıklar Mücella Yapıcı ve Yiğit Aksakoğlu’nun ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istemişti. Savcılık, davada tutuksuz yargılanan sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'nin diğer sanıklarla birlikte eylem ve fikir birliği içerinde hareket ederek, 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçuna yardım ettiklerini ifade ederek 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti. Haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora ve İnanç Ekmekçi’nin dosyasının ayrılmasını talep eden savcılık, haklarındaki yakalama kararının beklenmesini istemişti. Öte yandan sanıklar ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını tamamlamasının ardından davanın karara bağlanması bekleniyor. (İD- ÖY-
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