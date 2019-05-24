Gezgin arıcılar Muş Ovası’na gelmeye başladı Haberi

-Bal Peteklerinden detay

-Kovanların ve arıların bakımının yapılması

-Rizeli arıcı Mehmet Kopuz ile röp.

-Anne Neriman Kopuz ile röp.



( MUŞ ) MUŞ



- Muş’ta ilkbaharın gelmesi ve havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Türkiye’nin çeşitli illerinden Muş Ovası’na gelmeye başlayan gezgin arıcılar, arıların iyi beslenmesi ve bal sezonuna hazırlanması için kovanlarını kurmaya başladı.

Muş Ovası, gezgin arıcıların uğrak noktası olmaya devam ediyor. 1001 çeşit çiçeğe sahiplik yapan bereketli Muş Ovası, bu yılda gezgin arıcıların uğrak noktası olmaya devam ediyor. Çeşitli illerden Muş’a gelen arıcılar, bal sezonu için hazırlıklara başladı.

Korkut ilçesine 800 arılı kovan ile bal üretimi için gelen Rizeli Mehmet Kopuz, Antalya’dan Muş’a geldiğini söyledi.



Yılın 11 ayını arılarla geçirdiklerini ifade eden Kopuz, “Ben Rizeliyim. Gezgin arıcı olduğumuz için Rize’de durmuyoruz. Buraya Antalya’dan geldik. Buraya geleli 4-5 gün oldu. İlk kez Muş Ovası’na geldim. İnşallah hayırlısı olur. 1998’den beri bir fiil bu işi bırakmamak şartıyla en az olduğu sene 200-300 kovan arıyla devam ediyoruz. Bir ay sonra Erzurum Hınıs tarafına gideceğiz. Oradan da tekrar Antalya’ya, Samsun’a gideceğiz. Çiçek var diye bal olacak diye bir şey yok. Balı veren havadır, hava şartlarıdır. Kalabalık binin üzerinde kovanlı arı olduğu zaman 4-5 eleman oluyor. Kendim, çocuklar falan 6-7 kişi oluyoruz. Kadınsız da bu iş olmuyor. Çünkü yemek, temizlik olması gerekiyor. Hanım geliyordu benimle. Oda bu sene rahatsızlanınca annem geldi. Oda yemekleri hazırlıyor. Arının her türlü bakımı oluyor ilacıdır, petek vermesidir, günlük ihtiyaçlarıdır” dedi.

Mehmet Kopuz’un 75 yaşındaki annesi Neriman Kopuz ise, “Oğlum bu işi eşiyle birlikte yapıyordu. Eşi hastalanınca bende oğlumu yalnız bırakmadım. Ben şimdi yemeğimi yapıyorum, bulaşık yıkarım, temizlik yaparım. 11 ay boyunca arıların peşinde gezeriz” diye konuştu.

Muş Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Pekbay ise, Muş Ovası’nın Türkiye’nin en önemli ve en büyük ovalarından birisi olduğu ifade ederek, “Bin 500 kilometre alana sahip olan Muş Ovası’nın, 2 bin 900 rakımlı yaylaları mevcut. Bunu bilen gezgin arıcılarımız her yıl mayıs ayında ilimize gelmeye başlıyor. Bu da il ekonomisi için büyük katkı sağlamaktadır. Genelde ilkbahar mevsimi ile birlikte Aydın, Muğla, Antalya, Hatay ve Mersin bölgelerinden Muş’a yaklaşık 70 bin kovanla gelen gezgin arıcılar, bir ay ovada konakladıktan sonra yaylalara çıkarak sonbahara kadar konaklıyorlar. İlimizde ise 45 bin arı bulunmakta. Yılda ortalama 700 ton bal üretilerek, 14 milyon gelir elde etmektedir. Burada zengin çiçek çeşitleri olduğundan dolayı çok kaliteli bal üretilmektedir” şeklinde konuştu.



