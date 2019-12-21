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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gezen tavuk değil, kafes tavuğu kendi pisliğini yer iddiası

Gezen tavuk değil, kafes tavuğu kendi pisliğini yer iddiası

Tokat'ta bir vatandaş tarafından hobi olarak beslenen tavuklar

Yumurta Oksijen Hayvan 

-Kümeste ve dışarıda bulunan tavuklar
-Tokat’ta 14 kümesinde 200’ye yakın tavuk besleyen Abdullah Ayık, röportaj
-Arşiv görüntüler

( TOKAT - ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ta 14 kümesinde 200’ye yakın tavuk besleyen Abdullah Ayık, gezen tavuğun sağlıksız olduğu tartışmalarına karşı çıkarak, “Gezen tavuk kendi pisliğini yemez. Kapalı yerde olan yer pisliğini yer" dedi.
Kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez’in, endüstriyel tavuğun gezen tavuktan daha sağlıklı olduğunu iddia etmesinin yankıları devam ediyor. Tokat’ta Erenler Mahallesi Soğucak Bağları'nda iş yerinin yanındaki bahçeye 14 adet kümes kurarak hobi olarak uzun yıllardır cins tavuk ve horoz çeşitlerinin yanı sıra hindi ve kaz besleyen Ayık, gezen tavuğun sağlıksız olduğu tartışmalarına karşı olduğunu söyledi.

Gezen tavuğun dağa sağlıklı olduğunu savunan Ayık, “Çayırda yayılan gezen tavuk daha etli besin değeri daha yüksektir. Bahçede gezen tavuk kendi pisliğini nasıl yer? Şuanda bu ortamda yetişen tavuklar her tarafta geziyor. Gezen tavuk kendi pisliğini yemez. Kapalı yerde olan yer pisliğini. Açık havada oksijen bol, bu hayvanlarında temiz havaya güneşe ihtiyacı var. Benim kümes hayvanlarım kazlarım günün 24 saati dışarıda” dedi.
Bugüne kadar beslediği kümes hayvanlarının eti veya yumurtasından bir zarar görmediklerini ifade eden Ayık, “Çocuklarım da torunlarım da gönül rahatlığı ile gezen tavuk eti ve yumurtasından yiyor. Bugüne kadar hiçbir sorunla karşılaşmadık. Dışarıda gezen hayvanların güzelliğine bakarmısınız, bunlar sağlıklı olduğu için böyle güzel görünüyorlar. Hasta hayvanın tüylerinin rengi soluk durur. Bu tavuklar dışarı da yayıldığı için böyle sağlıklılar” diye konuştu.

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