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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Geyikli’de her yer ‘Eyvah Eyvah’ İzle

Geyikli’de her yer ‘Eyvah Eyvah’ İzle

Geyikli'deki Eyvah Eyvah isimli işletmelerden görüntüler

Belediye Başkanı Akkale Sinema Filmi 2009 Yılı 

-Geyikli'den görüntüler
-Yılmaz Yiğit ile röportaj
-Ata Demirer Parkından görüntüler

( ÇANAKKALE -ÖZEL)- Geyikli, 'Eyvah Eyvah' tabelasından geçilmiyor ÇANAKKALE

- Ata Demirer’in başrolünü oynadığı ‘Eyvah Eyvah’ filmiyle ünlenen Çanakkale’nin Geyikli ilçesinde çoğu işletmenin adı ‘Eyvah Eyvah’ olarak göze çarpıyor. Ata Demirer Parkının da bulunduğu ilçede, işletmeciler bu tutumlarını Ata Demirer’e ve film ekibine karşı bir minnet borcu olarak görüyor. 2009 yılı yapımı sinema filmi olan ve başrollerini Ata Demirer ile Demet Akbağ’ın paylaştığı Eyvah Eyvah filmi Geyikli’de çekilmişti. Geçen 10 yıllık süreçte bu unutulmaz film, ilçenin sembolü haline geldi. Geyikli’de çoğu işletmenin, adını ‘Eyvah Eyvah’ olarak belirlediği görülürken, esnaflar ise filmden övgüyle söz etti. Eyvah Eyvah filmi sayesinde ilçenin sesini duyurduğunu ve bölgede hareketlilik yaşandığını vurgulayan işletmeciler, işletme isimlerini ‘Eyvah Eyvah’ olarak yazarak Ata Demirer’e ve film ekibine teşekkür etmek istediklerini dile getirdiler. “Ata Demirer’e minnettar olarak teşekkür ediyoruz” Geyikli’de uzun yıllardır berberlik yapan ve dükkanı filmin bir bölümünde de görüntülenen Yılmaz Yiğit, Eyvah Eyvah filminin ilçeye çok büyük katkıları olduğunu dile getirerek, “Güzel bir film oldu, Geyikli’miz kazandı. Burada pansiyonculuk aldı, yürüdü. Otelcilik sektörü aldı, yürüdü. Eyvah Eyvah filmi sayesinde oldu. Ata Demirer’e minnettar olarak teşekkür ediyoruz. Bana geliyorlar traş oluyorlar. Eyvah Eyvah’ta traş oldum diyorlar. Buradaki dükkanların isimleri minnet borcu. Geçen dönemki belediye başkanı buradan Ata Demirer’in ismini silmişti. Ama şuan Belediye Başkanımız Mevlüt Oruçoğlu tekrar ismini kazandırdı. Kendisine de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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