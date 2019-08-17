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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Geyikkoşan Sosyal Tesisleri'nin temeli atıldı

Geyikkoşan Sosyal Tesisleri'nin temeli atıldı

Açılıştan detay

Lyon Temel Atma Töreni 

-Belediye Başkanı İlyas Acar konuşması
-Temel atma

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Alaçam ilçesinde "Orada Bir Köy Var Yakında Projesi” ve 2018 Yılı Turizm Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Alt Yapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) ve Alaçam Belediyesi tarafından yürütülen Geyikkoşan Sosyal Tesisleri temel atma töreni yapıldı. 1 milyon 85 bin TL artı KDV’ye mal olacak tesisin yüzde 70’i OKA tarafından karşılanırken, geri kalan kısmı ise Alaçam Belediyesi tarafından sağlanacak. 25 Kasım 2019 tarihinde bitirilmesi hedeflenen tesiste 10 adet 1+1 konaklama ünitesi, 7 adet satış ofisi, 1 adet turizm danışma ofisi, resepsiyon ve Türkiye’de ilk olacak şekilde ata sporu olan okçuluk oyunları alanı oluşacak. Açılışta konuşan Belediye Başkanı İlyas Acar, “Orta Karadeniz Ajansı ve Alaçam Belediyesi birlikteliğiyle oluşacak bu tesis umuyorum ve inanıyorum ki ilçemize ekonomik katkı sağlayacak, sosyal etkinliklerimize, sosyal faaliyetlerimizde de ilçemizdeki eksiklikleri bir nebze de olsa kapatmaya çalışacak. Daha sonraki yıllarda da bu tesis muhtemelen yetmeyecek ve devamı yapılacak” dedi.
Başkan Acar’ın konuşmasının ardından tesisin temeli atılmasıyla program son buldu.
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