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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Gevaş’ta hain tuzak: 3 korucu yaralı İzle

Gevaş’ta hain tuzak: 3 korucu yaralı İzle

arşiv görüntüler

( VAN ) VAN

Hastane 


- Van’ın Gevaş ilçesinde meydana gelen patlamada 3 güvenlik korucusu yaralandı. Alınan bilgilere göre olay, Elmalı ile Pınarbaşı mahalleleri arasındaki boş arazide gece saatlerinde meydana geldi. Arazide ateş yakıldığını fark eden güvenlik korucuları, hemen bölgeye hareket etti. Ateşi söndürdükten sonra geri dönerken tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı korucular hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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