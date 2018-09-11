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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Germencik'teki kaplıcalara Arap turist ilgisi - AYDIN

Germencik'teki kaplıcalara Arap turist ilgisi - AYDIN

- Termal kaplıcada Arap turistlerin gezintisi - Arap turistlerin Meryem Ana Hamamında su içmesi - Faslı Hamid Lüberdi'nin konuşması - Filistinli Şükrü Al Fayed'in konuşması - Faslı Hanaa Tahiri'nin konuşması - Termal Otelin Genel Müdürü Hasan Efe'nin konuşması - Termal kaplıca havuzunda yüzen turistlerGermencik'teki kaplıcalara Arap turist ilgisi - Farklı Arap ülkelerinin vatandaşı bir grup turist Aydın 'ın Germencik ilçesindeki kaplıcalarda tatillerini geçiriyorAYDIN (AA) - Aralarında Fas ve Filistin'in de bulunduğu farklı Arap ülkelerinin vatandaşı turistler, Aydın 'ın Germencik ilçesindeki kaplıcalarda hem tatil yapıyor hem şifa buluyor.Bozköy Mahallesi'ndeki bir termal otelde kalan Faslı Hamid Lüberdi, Türkiye'yi çok sevdiğini, her yıl farklı bir şehirde tatil yaptığını söyledi.

Türkiye'de Müslümanlara yönelik turizmden çok memnun olduğunu dile getiren Lüberdi, "Türkiye’ye karşı derin bir sevgimiz var. Müslüman bir ülkeye gelip katkıda bulunmak istedik. Burayı seçtik. Allah nasip ederse ikinci bir kez kışın da buraya gelmek istiyoruz." dedi.
Ürdün'de yaşayan Filistinli Şükrü Al Fayed ise termal oteli internette görüp beğendiğini belirterek, hem şifa bulmak hem de Türkiye'ye destek olmak için burayı tercih ettiğini söyledi.

Fayed, "Kemiklerimde bir problem vardı. Bu suya girdim, tedavi oluyorum çok rahatım şimdi. Türkiye'ye gelmemde ise çok sebep var. Özellikle Faslı kardeşimin belirttiği gibi, Türkiye'ye destek olma amaçlı, başlangıçta birinci sebep bu. Ne kadar çok gelebilirsek, Türkiye'ye bir katkıda bulunmak istiyoruz. Ben Ürdün Amman’da bir tacirim, ne kadar ihtiyacım varsa şu an Türkiye'den almak istiyorum." şeklinde konuştu.
Fransa'da yaşayan Faslı eğitimci Hanaa Tahiri ise daha önce de Türkiye'ye geldiğini, Antalya ve İstanbul'da kaldığını anlattı. Bulundukları termal otel kendilerine hitap ettiği için tercih ettiklerini aktaran Tahiri, "Özellikle İslami kurallara riayet ettiği için burayı tercih ettik. Manzara çok güzel harika bir manzarası var. Havası çok güzel. Natürel bir tabiat burası. Her şey orijinal. Türkiye'yi ikinci ülkemiz olarak görüyoruz. Burada çok rahat bir şekilde dinlenebiliyoruz. Burada çok rahatız kendi evimizde gibiyiz." ifadelerini kullandı.Termal otelin genel müdürü Hasan Efe, iki yıldır Ortadoğu ülkelerine yönelik çalışma yaptıklarını, bunun meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Hem tatil hem de sağlık turizmine hitap ettiklerini kaydeden Efe, "Cezayir, Fas, Filistin, Tunus, Suudi Arabistan, Ürdün’de ciddi çalışmalarımız var. Allah'a şükürler olsun son bir yıldır bunların meyvesini almaya başladık. Ortadoğu'da yaşayan misafirlerimizin istediği şekilde bir havası var. Çam, zeytin, incir ağaçları var. Özellikle burada kış turizmine yönelik termal suyumuz, en değerli sulardan biri. Şifalı bir su. Allah'ın bir lütfu." diye konuştu.

Kış Turizmi Gezin İslam Sağlık Turizmi Termal Su 

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