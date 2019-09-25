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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Germencik'te servis şoförlerine eğitim - AYDIN

Germencik'te servis şoförlerine eğitim - AYDIN

- Germencik'te servis şoförlerine eğitim - Eğitimden detaylarAYDIN (AA) - Aydın 'ın Germencik ilçesinde öğrenci servis şoförleri ve rehber personele eğitim verildi.
Germencik Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki eğitim toplantısında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, amaçlarının öğrencilerin sağlıklı bir şekilde okula gelip eve dönmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Çiftçi'nin konuşmasının ardından, servis şoförü ve rehber personele, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığından görevliler, mevzuat ve çeşitli konularda eğitim verdi.

Eğitim Toplantısı Toplantı Öğrenciler Servis Şoförü 

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