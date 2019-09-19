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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Germencik'te Gaziler Günü kutlaması - AYDIN Haberi

Germencik'te Gaziler Günü kutlaması - AYDIN Haberi

- Kore Gazisi Mehmet Dilsiz'in tekerlekli sandalte ile tören alanına gelişi - Kore Gazisi Mehmet Dilsiz'e şemsiye tutulması - Faden Dilsiz'in konuşması Aydın 'da Gaziler Günü kutlamasıAYDIN (AA) - Aydın 'ın ilçelerinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
- GermencikGermencik'te Gaziler Günü töreni Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.Törene Camikebir Mahallesi'nde yaşayan 89 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Dilsiz de katıldı.
Eşi Faden Dilsiz'in (74) sürdüğü tekerlekli sandalye ile alan gelen Dilsiz'in güneşten olumsuz etkilenmemesi için tören boyunca bir jandarma tarafından Dilsiz'e şemsiye tutuldu.Törende konuşan Faden Dilsiz, Türk bayrağını dik tutan, vatanın bağımsız, bölünmez bütünlüğünü emanet eden şehit ve gazilerin ölümsüz olduğunu söyledi.

Gaziler Ölümsüz Şehit Jandarma Tekerlekli Sandalye 

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