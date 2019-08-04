Germencik'te 'boğa güreşi' festivali ilgi gördü - AYDIN
Germencik'te "boğa güreşi" festivali ilgi gördü - AYDIN - Germencik boğa güreşi festivali - Boğa güreşlerinin yapıldığı alandan detaylar - Seyircilerden detaylar - Güreşlerden detaylar - Çamköy Mahalle Muhtarı İlhan Kaştan'ın konuşmasıGermencik'te "boğa güreşi" festivali ilgi gördüAYDIN (AA) - Germencik İlçesi Çamköy Mahallesi'nde geliri cami, okul ve diğer ihtiyaçlarda kullanılmak üzere boğa güreşi festivali düzenlendi. Muhtarlık tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen organizasyon, sıcak havaya rağmen büyük ilgi gördü.Güreşi kazanan boğa sahipleri, mutluluklarını davul zurnayla kutladı. Bazı boğalar ise müsabakalar sırasında seyircilere korkulu dakikalar yaşattı.Çamköy Mahalle Muhtarı İlhan Kaştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl düzenlenen organizasyondan elde edilen gelirin, mahallenin cami, okul, sağlık ocağı gibi ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.
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