Germencik'de deprem tatbikatı - AYDIN

- Deprem tatbikattan detaylar - Öğrencilere verilen eğitim görüntüleri - Yangına müdahale görüntüleri - Acil müdahale aracını tanıtma görüntüleriGermencik'de deprem tatbikatıAYDIN - Aydın 'ın Germencik ilçesindeki bir ortaokulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Ortaklar Mahallesi Murat - İrem Delgen Ortaokulunun konferans salonunda AFAD Aydın İl Müdürlüğü ekiplerince temel afet bilinci eğitimi verildi. Buradaki eğitimin ardından olası bir deprem anında neler yapılması konusunda uygulamalı eğitime geçildi.Senaryo gereği deprem sonrası okulda mahsur kalan öğrenciler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı, içeride çıkan yangın söndürüldü.
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