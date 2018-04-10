Geriye bıraktığı notta cinnete götüren sebepleri açıkladı

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( GAZİANTEP )- İki çocuğunu öldürüp intihar eden kadın yazdığı mektupta kendisini cinnete getiren sebepleri açıkladı GAZİANTEP



- Gaziantep'te kaynanası ile tartıştıktan sonra iki çocuğunu defalarca bıçaklayıp intihar eden Özlem K'nin olayın hemen öncesinde yazdığı mektupta, kendisini cinnete getiren sebepleri anlattı Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi‘nde meydana gelen olayda, kayınvalidesi Emine K ile tartışan Özlem K., iki çocuğunu defalarca kez bıçaklayarak, evin ikinci katındaki terastan kendisini boşluğa bırakmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan annenin hayati tehlikesi sürerken çocuklar ise yaşamını kaybetmişti. Olay yerinde inceleme yapan savcılık ve güvenlik güçleri tarafından olay yerinde mektup bulmuştu. Özlem K'nin hemen olay öncesinde yazdığı belirtilen mektuba İHA ulaştı. Özlem K'nın kendi el yazısı ile eşine kayınvalidesine ve halasına hitaben yazdığı mektubunda, eşi ve ailesi ile ilgili duygularını ifade ederek, kendisini cinnete getiren sebepleri açıkladı.

Özlem K'nin mektubunda, "Cuma sana diyecek pek fazla lafım yok. beni hep aşağıladın, küçük gördün. Bana hiç bir zaman sevgini hissettirmedin. Sana hasta olduğumu çok söyledim, psikolojimin bozuk olduğu. Bundan sonra bensiz mutlu olursun inşallah. Ama annen bu dünyada bana gün göstermedi. Umarım bundan sonra mutlu olur. Çünkü artık ben yokum, mutlu olun. Halam olacak o şahıs, sana bu dünyada öteki dünyada da hakkımı haram olsun. Beni öldürene kadar uğraştın. Artık şeytan kızlarınla mutlu olursun. Size söyleyecek hiç bir sevgi sözcüğü yok. Çünkü hiçbirinizi sevmiyorum. Artık mutlu olun. Muradınıza erin. Hakkım hepinize haram olsun. Öteki dünyada elim yakanızda, Allah hepinizin belasını versin" ifadeleri yer aldı. Çocukların otopsileri sürüyor Kadının defalarca kez bıçaklayarak öldürdüğü 3 yaşındaki kızı Ayşe ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa'nın cenazesi ise kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılıyor. Otopsinin tamamlanmasının ardından çocukların cenazeleri ailesine teslim edileceği öğrenilirken, otopsi işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen baba Cuma K'nin ise olayın şoku nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığı görüldü.

Küçük kardeşlerinin cenazelerinin ise otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cerityapan Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defin edileceği öğrenildi. (SD-

