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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Geri manevra yapan otobüs, arkasındaki otomobili ezdi: 1 yaralı Haberi

Geri manevra yapan otobüs, arkasındaki otomobili ezdi: 1 yaralı Haberi

-kaza yerinden ve araçlardan detay

Hastane Jandarma Bild Tur Otobüsü Kadın Sürücü 

--kaza yapanlar
--trafik ekiplerinin çalışması
--kapanan yol

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde geri manevra yapa tur otobüsünün çarptığı otomobildeki kadın sürücü yaralandı. Edinilen bilgiye göre Titreyengöl'den Manavgat istikametine seyir halindeki Ramazan K'nın kullandığı 42 UZ 403 plakalı tur otobüsü jandarma noktası yakınında yanlış yola girdiğini fark ederek geri geri manevra yapmaya başladı.
Bu esnada sürücü arkasındaki 07 GIY 38 plakalı otomobili sürükleyerek refüje çıkardı. Kazada yaralanan Gülşen E, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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