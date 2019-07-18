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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Geri manevra yapan araç 52 yaşındaki kadına böyle çarptı

Geri manevra yapan araç 52 yaşındaki kadına böyle çarptı

Güvenlik kamerasından görüntü

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Trafik Kazası En Yaşlı Kadın Kadın Sürücü 

-Kazayı yapan şoförden görüntü
-polis araçlarından görüntü

( DENİZLİ )- Yaşlı kadın kendine çarpan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu DENİZLİ

- Denizli’de meydana gelen trafik kazasında 52 yaşındaki kadın geri geri manevra yaparken kendisine çarpan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazanın gerçekleştiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, kaza öğle saatlerinde Denizli Devlet Hastanesi önünde gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 03 AL 560 plakalı hafif ticari araç geri geri manevra yaparken karşıdan karşıya geçmek isteyen Ergül Değirmencioğlu (52) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen yaşlı kadın sürücünün kendini son anda fark etmesi sonucu aracın altında kalmaktan kurtuldu. Yaralı kadına ilk müdahaleyi ise çevredekiler yaptı. Ardından kadın ambulans ile hemen yanı başındaki hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan kadın tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanan kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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